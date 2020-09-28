"Быстрее задохнемся, чем домой доедем": Тольятти вечером 28 сентября встал в многочасовой пробке

Тольятти стал в многочасовой пробке Фото: Яков КНЯЗЕВ

Жители Тольятти пожаловались на многочасовую пробкув районе нового путепровода на трассе М-5. Его частично открыли - по правой стороне. По развязке едут машины из Жигулевска в сторону Самары. Но что-то пошло не так и автомобилисты не сумели насладиться новой дорогой - ведь они попали в длинный затор.

Как рассказали очевидцы, причина огромной пробки - сужение дороги в районе Жигулевского моря до одной полосы. Автомобиля, которые едут со стороны улицы Железнодорожная и со стороны города должны перестроиться в одну полосу практически с четырех. При этом, по словам водителей, сотрудников ДПС поблизости не наблюдалось.В итоге заторы наблюдались в обе стороны движения и на прилегающих улицах. Водители не поняли, зачем полоса была перекрыта: работ здесь никаких никто не увидел.

При этом водители жалуются, что задыхаются в пробке - и прежде, чем доедут домой, просто не смогут дышать. Жалуются на облако выхлопных газов и жители поселка Шлюзового, рядом с которым и творится это безобразие.

Водители надеются, что движение отрегулируют и таких заторов можно будет избежать. Пока непонятно, чем вызвано такое "конструктивное решение". Жители окрестных домов говорят, что утром тоже были пробки примерно с 7.00 до 12.00.