Землю под лыжероллерной трассой на "Чайке" переведут в статус особо охраняемых

Сейчас на "Чайке" занимаются только лыжники, но вскоре все изменится

В Самаре на заседании правительства региона рассмотрели представленные министерством спорта изменения в закон "О земле". В законопроекте определены полномочия правительства региона, которое сможет относить земли к территориям рекреационного назначения и определять порядок их использования. Также в силах правительства будет создавать или упразднять на таких землях особо охраняемую территорию.

Это нужно для того, чтобы создать особо охраняемую территорию рекреационного значения на территории где будет строиться лыжероллерная трасса для учебно-спортивного центра "Чайка".

- Строительство этого объекта предусмотрено в рамках нацпроекта, для региона он очень важен, - подчеркнул председатель правительства Виктор Кудряшов, который и проводил заседание.

Сейчас законопроект решили направить на рассмотрение областным депутатам. Они должны сказать свое слово.