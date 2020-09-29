Самарские двигатели подняли ракету с космодрома Плесецк

Ракета с двигателями стартовала с Плесецка

Двигатели самарского производства подняли ракету Союз-2 с космодрома Плесецк. Ракета успешно стартовала с блоком космических аппаратов Гонец-М. На 1 и 2 ступени ракеты были установлены двигатели РД-107А/РД-108А.

Эти космические аппараты будут обеспечивать связь и передачу данных, промышленный и экологический мониторинг. Более того, ракета вывела на орбиту 19 российских и иностранных спутников. Весь запуск произошел в строго расчетное время.

В этом году это уже четвертый пуск Союза с космодрома Плесецк. Сейчас двигателями производства ПАО ОДК Кузнецов оснащают 1 и 2 ступени двигателей всех ракет-носителей типа Р-7, статистическая надежность этих изделий выше 99,9%.