8 бизнес-событий, которые нужно успеть на этой неделе

Мероприятия пройдут по заказу и за счёт средств Минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

—28, 29 и 30 сентября в Самаре, Тольятти и Сызрани стартует программа «Масштабирование бизнеса».

Всего за 4 дня вы поймёте, как упаковать и повысить доход от своего дела, а также узнаете современные инструменты маркетинга.

Регистрация и программа: https://bit.ly/3jcTDqv

— 28 сентября 18:00 - онлайн-марафон «Терминатор продаж».

Научитесь продавать и презентовать свой проект, а также избегать главных ошибок при общении с клиентами и партнёрами под чутким руководством бизнес-экспертов.

Регистрация и программа: https://bit.ly/336ihna

— 28 сентября 18:00 - онлайн-разбор кейсов от «Раунд А» и YellowRockets.

Прямо во время мероприятия вы узнаете, как составить портрет инвестора и успешно провести с ним переговоры! Эксперты разберут и проанализируют 5 кейсов и дадут обратную связь.

Регистрация: https://bit.ly/3j8LAet

— 29 сентября 9:00 - профсоюзный бизнес-завтрак в г. Тольятти.

Воспользуйтесь возможностью зарядиться мотивацией и завести полезные знакомства во время оффлайн-встречи с предпринимателями. Приходите 29 сентября в 9:00.

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