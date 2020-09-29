Спецназовцы ЦВО с вертолетов уничтожили лагерь боевиков под Самарой

В захвате участвовали вертолеты

Под Самарой прошли учения для спецназа ЦВО, в ходе которых бойцы при поддержке авиации уничтожили лагерь боевиков. Учения проходили на полигоне в Новой Бинарадке. Участия в них приняли более 300 человек военнослужащих, задействовали 60 единиц техники.

По сценарию, расчеты беспилотников «Гранат-4» обнаружили замаскированный лагерь боевиков и склады с боеприпасами. Командование приняло решение отправить на место боевые вертолеты с разведгруппами. Ударами с воздуха военные уничтожили условного противника. При этом использовались гранатометы, автоматы и снайперские винтовки.

Затем спецназовцы уничтожили склады и провели зачистку территории.