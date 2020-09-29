Самарский ЗАГС ушел в цифру на 99,9%

В Самаре ЗАГСы становятся цифровыми

Самарский ЗАГС уже на 99,94% перешел в цифру. Сейчас здесь завершают перевод в электронный вид и внесение в единый госреестр всех актов гражданского состояния. Информация оцифрована уже почти на 100%. Осталось перевести в электронный вид порядка 6000 документов, в основном они оформлены на иностранных языках.

Работа по оцифровке началась в 2018 году. Сервис по цифровому оказанию услуг должен был начать работу в январе 2021 года, но самарцы справились раньше, и теперь горожане могут обратиться за услугами через интернет.

Уже сейчас ЗАГС получает множество положительных отзывов, а вскоре появится суперсервис «Рождение ребенка», который значительно упростит жизнь молодых родителей. В электронном виде можно будет получить свидетельство о рождении, медицинский СНИЛС, оформить материнский капитал.