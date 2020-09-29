Стало известно, где в Самарской области болеют коронавирусом больше всего

Девять муниципалитетов отличились по заболеваемости COVID

В Самарской области в девяти муниципалитетах показатели по заболеваемости превышают среднеобластные. Речь идет о крупных городах: в Самаре заболевших 5519, в Тольятти - 1957, в Сызрани - 751, в Похвистневе - 131, в Новокуйбышевске - 445, в Кинеле - 283.

Также опасная ситуация в Кинельском, Похвистневском, Большечерниговском и Исаклинском районах. Здесь соответственно 59, 123, 116 и 64 зараженных коронавирусом с начала пандемии. Напомним, этот показатель базируется не только на числе заболевших, но и на количестве жителей в районе или в городе. Например, для Новокуйбышевска, где всего-то живет около 100 тыс. человек, 445 зараженных - это очень много.

На заседании оперативного штаба местным властям поручили более усиленно контролировать соблюдение противоэпидемиологического режима, смотреть, как ведут себя люди в местах массового скопления. На следующем заседании от них ждут доклад о результатах такой работы.

Напомним, с начала пандемии в регионе заболел 11 551 человек, выздоровел 8931. Еще 188 пациентов скончались. Сейчас в губернии не хотят ужесточать меры, но просят жителей быть внимательными и соблюдать требования безопасности. Например, в общественном транспорте ужесточили масочный режим, теперь автобусы и трамваи не должны трогаться с места, если пассажиры не надели средства защиты.