В Самаре сформировали команду и запустили школу по парашютному спорту

Всего в течение года планируют набрать 40 воспитанников – по 10 человек в каждой из четырех групп. Фото: ЦСКА / Самара.

В Самаре в субботу, 26 сентября, на аэродроме «Кряж» прошел день открытых дверей, который приурочили к запуску в самарском филиале ЦСКА спортивной команды и отделения школы по парашютному спорту. Резервом команды станут молодые атлеты, которые пройдут обучение в «армейской» спортшколе.

- Давая возможность молодым талантливым ребятам бесплатно заниматься этим уникальным видом спорта, ЦСКА формирует спортивный резерв страны. В распоряжении начинающих парашютистов спортивные базы филиала для общефизической и парашютной подготовки: бассейн, стадион, тренажерные залы, аэродром аэроклуба «Кряж». Мы обеспечим наших воспитанников парашютной техникой для первоначального уровня подготовки и уровня совершенствования спортивного мастерства. Это парашютные системы, экипировка спортсменов и все необходимое оборудование. Лучших поднимут в небо армейские вертолеты. С ЦСКА будем только побеждать, - сказал начальник самарского филиала ЦСКА Роман Махонин, его слова приводит пресс-служба филиала.

Во время дня открытых дверей заявления о приеме в спортивную школу написали несколько ребят. Всего в течение года планируют набрать 40 воспитанников – по 10 человек в каждой из четырех групп. Занятия стартуют 1 октября.