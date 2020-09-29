Самарский Росприроднадзор проверил, чем пахнет на канализационных сооружениях в Куйбышевском районе

Роспотребнадзор нежданно нагрянул на ГОКС в Куйбышевском районе

Сотрудники самарского Росприроднадзора пришли с внеплановой проверкой на городские очистные сооружения (ГОКС) в Куйбышевском районе компании «РКС-Самара». Специалисты намеревались разобраться, не нарушают ли представители предприятия природоохранное законодательство. Проверка преследовала цель выявить источник неприятного запаха в Куйбышевском районе.

Сотрудники Росприроднадзора в течение месяца приезжали на ГОКС, неоднократно днем и ночью брали пробы воздуха на границе санитарно-защитной зоны. Всего взяли 17 проб воздуха атмосферы и шесть проб воздуха в рабочей зоне. Во время проверки не нашли нарушений.

- Непрерывные технологические процессы очистки стоков на ГОКС не являются причиной возникновения запаха и превышений предельно допустимых концентраций по сероводороду, фиксируемых в Куйбышевском районе Самары, - резюмируют представители «РКС-Самара».