Контроль пока позволяет не допустить роста заболеваемости

В Самарской области снова выявили 111 заболевших коронавирусом за последние сутки. Цифра остается практически неизменной на протяжении недели и даже больше. Накануне зараженных было 110 - так же, как и за день до этого. Всего же в Самарской области с начала пандемии заболели 11 662 человека, выздоровели 9002, в больницах и под наблюдением врачей остаются 2472 пациента. Всего скончались 188 человек.

Напомним, что ситуация с коронавирусом в Самарской области остается не совсем благополучной. В девяти муниципалитетах заболеваемость выше среднеобластной. Все чаще начинают находить зараженных среди тех, кто просто проходит профосмотр и до этого не отмечал за собой никаких симптомов заболевания.

Напомним, что пока в регионе более жестких ограничений нет, действует масочный режим, в общественном транспорте без средств защиты нельзя находиться. Также в оперативном штабе рекомендовали работодателям отправить на дистанционку работников старше 60 лет. А вот школьники пока вне опасности. Закрыта на карантин лишь одна школа, но и то - из-за ОРВИ.