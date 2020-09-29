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Коронавирус Covid-19

Это уже традиция: в Самаре назвали число больных коронавирусом за сутки

Стало известно, сколько человек заболели коронавирусом в Самарской области 29 сентября 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Контроль пока позволяет не допустить роста заболеваемости

Контроль пока позволяет не допустить роста заболеваемости

В Самарской области снова выявили 111 заболевших коронавирусом за последние сутки. Цифра остается практически неизменной на протяжении недели и даже больше. Накануне зараженных было 110 - так же, как и за день до этого. Всего же в Самарской области с начала пандемии заболели 11 662 человека, выздоровели 9002, в больницах и под наблюдением врачей остаются 2472 пациента. Всего скончались 188 человек.

Напомним, что ситуация с коронавирусом в Самарской области остается не совсем благополучной. В девяти муниципалитетах заболеваемость выше среднеобластной. Все чаще начинают находить зараженных среди тех, кто просто проходит профосмотр и до этого не отмечал за собой никаких симптомов заболевания.

Напомним, что пока в регионе более жестких ограничений нет, действует масочный режим, в общественном транспорте без средств защиты нельзя находиться. Также в оперативном штабе рекомендовали работодателям отправить на дистанционку работников старше 60 лет. А вот школьники пока вне опасности. Закрыта на карантин лишь одна школа, но и то - из-за ОРВИ.