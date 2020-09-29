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В Самаре работодателям рекомендовали обойтись без новогодних корпоративов

Роспотребнадзор расписал правила для компаний, которые позволят не допустить вспышек COVID
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Корпоративов пока рекомендуют не проводить

Корпоративов пока рекомендуют не проводить

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для работодателей, которые позволят не допустить роста заболеваемости коронавирусом в сложный эпидемиологический период. Также в ведомстве надеются, что это снизит заболеваемость ОРВИ. В частности руководству компаний рекомендуют отказаться от корпоративов и массовых мероприятий, в том числе от новогодних празднеств.

- В организации должен быть не менее чем пятидневный запас дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук, масок и респираторов, - сообщают в Роспотребнадзоре.

Сотрудникам рекомендуют обедать только в столовой или же в специально выделенной комнате с раковиной. За рабочими местами делать этого нельзя. В течение рабочего дня нужно измерять температуру сотрудникам, при входе в помещение нужно обрабатывать руки антисепитками.