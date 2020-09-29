Самарцам предлагают рассказать историю своих предков

Самарцам предлагают рассказать истории предков

В Самаре стартует большой общественный проект к 170-летию губернии "Самарская родословная". Здесь будут собраны истории жителей региона, чьи предки жили и трудились на территории губернии. Жители региона смогут на страницах проекта передать будущим поколениям уникальные знания о своих родных и близких, кем бы они ни были.

Загружать истории о своих родственниках можно на сайте "Самарская родословная". Загруженная информация ляжет в основу летописи родного края - виртуальной книги "Самарская родословная".

На основе тех рассказов, которые вызовут наибольший отклик, ГТРК Самара подготовит цикл ТВ репортажей. Материалы передадут в семейный видеоархив победителей.