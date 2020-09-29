Матч «Крыльев Советов» с «Аланией» рассудит чемпион Европы среди юношей

Арбитр уже работал на матче «Крыльев», но не основной команды, а дубля. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Игру 13 тура ФНЛ между «Крыльями Советов» и владикавказской «Аланией» 4 октября 2020 в Самаре рассудит арбитр из Санкт-Петербурга Ян Бобровский. До того, как стать судьей, Бобровский был футболистом, играл в защите. В 2006 году защитник стал чемпионом Европы среди юношей в составе сборной России.

Примечательно, что в 2011 году Ян Бобровский был на просмотре в «Крыльях Советов», однако самарскому клубу не подошел. В 2012 защитник выступал за тольяттинскую «Академию».

Помогать Бобровскому в матче «КС» и «Алании» будут Алексей Воронцов из Ярославля и москвич Денис Березнов. Инспектор встречи - Сергей Рощин из Кисловодска, делегат - Алексей Алексеев из Санкт-Петербурга.