В Сызрани в этот раз больных больше, чем в других муниципалитетах

В оперативном штабе поделились информацией о том, где и как заболели коронавирусом 111 человек в Самарской области 29 сентября 2020 года. Больше всего пациентов в Самаре - 56 человек. Вспышку зафиксировали в Сызрани - здесь за сутки обнаружили 15 заболевших, в прошлый раз такое было 16 сентября, тогда выявили 14 пациентов с COVID. Всего заболели в этом городе с начала пандемии 766 человек.

В Тольятти тесты оказались положительными у девяти человек. Еще семь заболели в Октябрьске, четыре - в Отрадном. Немного снизилось число больных в Кинель-Черкасском районе - до одного человека, но серия «каждый день по больному» не прерывается уже больше двух недель.

В этот раз среди заболевших очень много контактных лиц. В Отрадном все четыре пациента контактировали с кем-то с коронавирусом. 14 контактных в Самаре. Напомним, что накануне стало известно о вспышке заболеваемости в пансионате для пожилых людей. Также по одному контактному нашли в Нефтегорском, Похвистневском и Сызранском районах, двух - в Тольятти. 15 человек просто прошли профосмотр и узнали нерадостные новости. Остальные уже находились под наблюдением врачей с ОРВИ и пневмонией.

Здесь мы рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 29 сентября 2020 года.