Появилось видео с места жесткой посадки дельтаплана под Самарой

Дельтаплан совершил посадку в чистом поле. Фото: Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

Появилось видео с места жесткой посадки мотодельтаплана под Самарой, в Кинель-Черкасском районе. Это произошло в 6.20 у Семеновки. 62-летний дельтапланерист не справился со взлетом, его летательное средство жестко приземлилось на землю. Экстремал получил телесные повреждения, и его доставили в районную больницу.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте. На месте работают следователи и криминалисты. Процессуальное решение примут по результатам проверки.

На земле никто не пострадал, разрушений никаких нет. Сам дельтаплан получил механические повреждения, но подлежит восстановлению.