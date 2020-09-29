Самарских предпринимателей приглашают на бесплатный кинопоказ в рамках проекта «Кино со смыслом. Управление изменениями, правдивые истории»

- Как мотивировать персонал?

- Как оставаться конкурентоспособным?

- Какие навыки нужны любому предпринимателю?

- Как сохранить сотрудников при аутстаффинге?

- Где брать идеи для развития бизнеса?

Ответы на эти и многие другие вопросы получите 8 октября на оффлайн-встрече проекта «Кино со смыслом. Управление изменениями, правдивые истории» с бизнес-наставником Максимом Канухиным. Вместе разберём киноленту «Человек, который изменил всё».

Дата: 8 октября 18:30.

Локация: Самарская область, г. Самара, БЦ Волга Плаза, ул. Красноармейская, 1б.

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