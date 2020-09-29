В Самаре обещают школьников на дистанционку не уводить

Стало известно, что московские школы из-за коронавируса и ОРВИ закрывают, раньше времени отправляя детей на каникулы. Мэр города Сергей Собянин подписал приказ, предписывающий отправить учеников отдыхать уже с 5 октября 2020 года. Родители обеспокоены: если московские школы закрывают, то что же в Самаре?

В министерстве образования горожан поспешили успокоить: пока переводить школы города на дистанционный формат обучения не планируют. Некоторые классы уже отправили на карантин, но в большинстве случаев все же виноваты грипп и ОРВИ.

- На сегодняшний день из–за всплеска заболеваемости ОРВИ, по решению руководства образовательной организации, на карантин закрыта одна школа. В этот период ребята проходят обучение дистанционно, - рассказал министр образования и науки региона Виктор Акопьян.

Известно, что сейчас на дистанционку перевели 169 классов в 57 школах. Планов уходить раньше на каникулы в Самаре нет. Сейчас обучение в школах организованно в соответствии с правилами Роспотребнадзора. Утром всем ученикам измеряют температуру, классы приходят на занятия через отдельные входы, учатся в одном и том же помещении, сами учителя приходят в тот или иной класс. Все это должно предотвратить вспышку заболеваемости. В любом случае, если проблемная ситуация складывается только в одном классе, то на карантин отправляют только его.