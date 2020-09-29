В Самаре пройдет "Школа волонтеров наследия"

В Самаре проводят набор в школу волонтеров

В Самаре в октябре - ноябре пройдет 1 этап общероссийского проекта "Школа волонтеров наследия". На бесплатное обучение может записаться любой желающий с 18 лет. После обучения все участники получают сертификат, а также значок, футболку и рюкзак.

- В программе: азы реставрационного дела, немного истории, основы законодательной базы, теория и практика подготовки к реставрации поверхностей из камня, металла и дерева, -сообщают организаторы обучения.

На 1 этапе обучение займет 10 часов. 4 из них будут посвящены теории и шесть - практике. Записаться на обучение можно на сайте волонтерынаследия.рф либо на сайте https://dobro.ru/

Занятия в школе волонтеров начнутся 12 октября 2020 года. Узнать подробности можно у координатора в Самаре Ольги Фрыгиной по телефону +79277596875.