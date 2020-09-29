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Нанотехнологии накормят человека: что можно узнать во время "Недели Политеха" на Nauka 0+

Рассказываем, какие интересные мероприятия ждут самарцев
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Расписание фестиваля науки

Расписание фестиваля науки

Может ли умный дом быть идеальным, как нанотехнологии накормят человечество, для чего нужны подводные роботы - об этом и многом другом посетители фестиваля Nauka 0+ в Самаре узнают во время "Недели Политеха". 29 сентября ученые расскажут о перспективах органической химии и о том, как фантастика влияет на нашу жизнь, 30 сентября пройдет мастер-класс Никиты Латышева "Мой первый робот", а вечером профессиор Константин Чертес расскажет об инженерной защите окружающей среды.

1 октября состоится знакомство всех посетителей с "умным домом" и его особенностями, а Ольга Юсупова расскажет, зачем в современном мире нужна математика.

Все мероприятия «Недели Политеха» доступны в официальной группе фестиваля «NAUKA 0+» в Самаре: https://vk.com/festivalnauki63.