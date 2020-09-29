Самарские полицейские рассказали, зачем приходили на вечеринку знакомств в ночной клуб

С начала года силовики провели 6 рейдов Фото: принтскрин видео.

Самарские полицейские рассказали, зачем заходят в сопровождении спецназа в ночные клубы, рестораны и прочие места, где по ночам отдыхает молодежь.

Напомним, об одном из таких визитов "КП-Самара" рассказали очевидцы. В ночь с 19 на 20 сентября в баре «Труба» на ул. Ерошевского в Самаре проходила вечеринка знакомств, которую неожиданно прервал визит людей в масках и кинологов с собаками. У посетителей ничего незаконного обнаружить не удалось, но оказалось, что бывают у силовиков и более "удачные" дни. Точнее, ночи.

- С начала года с учетом эпидемиологической обстановки проведено 6 подобных мероприятий, - говорят в областной полиции. - К работе привлечены сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков, кинологи, отряд спецназначения "Гром" и сотрудники горадминистрации. Данные мероприятия направленны на выявление лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков в местах массового досуга молодежи.

"Запрещенку" в итоге пока нашли лишь у двух парней, у них при себе были мефедрон, марихуана и "синтетика". Оба уже признаны судами виновными в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Еще четверых молодых людей привлекли к административной ответственности - в том числе за появление в общественном месте в состоянии наркотического опьянения.

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