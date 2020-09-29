Поколение «Альфа» в СамГУПС: самарские школьники оценили преимущества студенчества

Фото СамГУПС

Более 30 воспитанников школы посетили университет в рамках программы внеурочной деятельности «Край, в котором я живу». Ученики 3-х классов школы №176 познакомились с вузом через игры и общение со студентами и преподавателями. Впервые в этом году профориентационная акция проходила в интерактивной форме с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Встретил детей проректор по научной деятельности и инновациям СамГУПС Максим Гаранин.

- Главная особенность современных детей, представителей, так называемого поколения «Альфа» (первое поколение цифрового века, к которому относятся дети, родившиеся после 2010 года) — технологичность. Они намного прагматичнее и куда больше привязаны к технологиям, чем мы - идеалисты поколения X. Они не знают, каким был мир без интернета. И это их сила и слабость одновременно. Им проще разобраться в том, как работает устройство и упростить себе жизнь за счет частичной автоматизации. А мы? А мы им в этом поможем. В СамГУПС разработана концепция работы с талантами, которая в том числе предусматривает работу со школьниками, - пояснил Максим Гаранин.

Первой площадкой стал Центр транспортной безопасности СамГУПС. Сотрудники центра рассказали об организации системы безопасности на железнодорожных вокзалах и в аэропортах. Объяснили правила безопасного поведения детей и взрослых на объектах транспортной инфраструктуры. Затем школьники познакомились с разработками кафедры «Мехатроника, автоматика и управление на транспорте». Ребята играли с роботами, с интересом осмотрели стенды с пневматическим оборудованием. Особый интерес вызвал робот, который захватывал и перемещал разноцветные кубики по заданным линиям. Дети с удовольствием фотографировались на память с умными игрушками.

Творческий интерактив прошел в концертном зале учебного корпуса. Вместе со студентами педагогического отряда университета «Проводники детства» школьники участвовали в танцевальной разминке, зарядившись энергией движения.

Далее ребята перешли в спортивный комплекс университета, где заведующая кафедрой «Физическое воспитание и спорт» Ирина Васильцова познакомила ребят с историей и победами студентов СамГУПС на российских и международных чемпионатах. Мальчишки и девчонки попробовали свои силы в мини-футболе и боксе, приняв участие в блиц-тренировках вместе с маститыми спортсменами университета, освоили азы самозащиты, бокса.

В лекционной аудитории 5217 учебного корпуса №5 школьники почувствовали себя студентами. Там детям показали видеофильм о развитии железнодорожного транспорта и перспективах транспортного образования. А завершилась экскурсия серией интеллектуальных игр «Чего не хватает?», «Где логика?» и «Что лежит в коробке?». Вел игру Максим Гаранин, предложив ребятам сложные тесты и задания. Школьники пришлось включить внимательность, логику и ассоциативное мышление. Все справились с заданиями на «отлично».

В завершение праздника все школьники получили красочные браслеты и ручки с символикой СамГУПС.