В Тольятти на управляющую компанию завели уголовные дела

В Самарской области будут судить две УК, которые не платили за тепло

В Тольятти завели два уголовных дела на управляющую компанию №3, которая наделала долгов за тепло больше чем на 56 млн рублей. Им грозят обвинения в мошенничестве и неправомерных действиях при банкротстве. Уголовные дела возбудили в отношении должностных лиц компании по заявлению самарского филиала АО ЭнергосбыТ Плюс. Это уже седьмое и восьмое уголовные дела в этом году.

В компании напомнили, что к сентябрю долги достигли 3,78 млрд рублей - столько должны именно управляющие компании.

- Мы тщательно анализируем ситуации в управляющих компаниях, следим за подозрительными действиями управленцев УК и ТСЖ и, замечая за обслуживающими организациями признак нецелевого расходования средств, направленных гражданами на оплату коммунальных услуг, обращаемся в правоохранительные органы, - рассказал руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов.

Таким образом, энергетики пытаются выявить именно те компании, где долги связаны с неправильной работой и мошенническими действиями. Это важно, ведь позволяет предупредить людей о том, что в их карман пытаются залезть неразборчивые в методах обогащения люди.