Видеоаналитика от Билайн Бизнес поможет ритейлерам повысить качество обслуживания покупателей

Разработка Билайн Бизнеса позволит компаниям эффективно оценивать качество обслуживания клиентов в магазинах и офисах продаж

Билайн Бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») запустил решение видеоаналитики, позволяющее компаниям сферы ритейла эффективно оценить качество обслуживания клиентов в магазинах и офисах продаж. Одним из первых новый сервис протестировал международный строительный ритейлер «Леруа Мерлен».

Система видеоаналитики использует технологии машинного обучения и искусственного интеллекта для анализа информации с камер видеонаблюдения. Функционал системы позволяет осуществлять мониторинг динамики загруженности магазинов и офисов продаж, обрабатывая агрегированную информацию без возможности мониторинга отдельных сотрудников и покупателей, и повышать эффективность бизнес-процессов. Например, автоматический расчет среднего времени обслуживания в кассовой зоне или офисе продаж, мониторинг загруженности определенных касс и контроль присутствия персонала на рабочих местах дают руководству магазина возможность обеспечить наличие в кассовых зонах необходимого количества сотрудников и оценить востребованность терминалов самообслуживания.

Кроме того, аналитика данных о потоках покупателей с камер видеонаблюдения позволяет более эффективно распределить персонал по магазинам, а также увеличить конверсию и оборот благодаря улучшению качества обслуживания и сокращению очередей.

Евгений Коробов, директор по развитию нового бизнеса ПАО «ВымпелКом»:

«Система видеоаналитики от Билайн была создана нашей командой в короткие сроки, с нуля, без использования партнерских решений. Видеоаналитика – одно из наиболее перспективных направлений цифровизации бизнес-процессов на основе технологий computer-vision, и этот инструмент становится все более востребованным среди компаний ритейла и FMCG FMSF (Fast-Moving Consumer Goods) – с англ. «потребительские товары», производственных предприятий и государственных структур. Поэтому сейчас мы сосредоточены на развитии этой платформы и расширении ее возможностей с учетом потребностей наших потенциальных заказчиков.

Мы используем мощные возможности как нашей команды по обработке Больших данных, так и лучшие партнерские решения и фокусируемся на развитии прикладных сценариев использования видеоаналитики для разных отраслей и бизнес-потребностей».

Павел Гуськов, руководитель проектов дирекции продуктовых команд «Леруа Мерлен»:

«Дата-аналитика - важный инструмент для решения бизнес-задач и принятия стратегических бизнес-решений. Система видеоаналитики от Билайн Бизнес была протестирована в одном из наших магазинов. Технология показала интересные результаты, однако проект еще не завершен, и мы еще сможем оценить все ее преимущества».