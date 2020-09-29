Дмитрий Азаров рассказал президенту о корректировках в нацпроект "Культура"

Губернатор выступил на заседании Госсовета

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил на заседании президиума Госсовета и презентовал президенту РФ Владимиру Путину предложения по корректировке нацпроекта "Культура". Владимир Путин поздравил всех участников Госсовета с юбилеем совещательного органа и заметил, что нужно добиваться большей эффективности в реализации нацпроектов. Как раз на это и направлены озвученные самарским губернатором предложения.

- Я говорил не только о корректировке показателей, о включении в нацпроект мероприятий по реконструкции, строительству школ искусств и домов культуры, о необходимости реализации программы «Земский работник культуры», но и о привлечении частных средств для реализации нацпроектов, в том числе, в рамках государственно-частного партнерства. На мой взгляд, мы можем ускоренными темпами добиваться результата, - подвел итоги своего выступления на Госсовете Дмитрий Азаров.

Он также призвал всех членов Правительства и глав регионов работать единой командой. А представители регионов должны активнее вносить предложения по совершенствованию нацпроектов, ведь им виднее, что нужно на местах.