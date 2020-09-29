Стало известно, о чем Самарская область договорилась с Беларусью

Соглашение подписали на форуме 29 сентября. Фото: Правительство Самарской области

Самарская область заключила соглашение с Республикой Беларусь - соответствующий документ был подписан 29 сентября на VII форуме регионов двух стран. Подписи на соглашении поставили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

Соглашение предусматривает дальнейшее плотное торговое, экономическое, культурное и научно-техническое сотрудничество региона с Беларусью. Сейчас Самарская область занимает 7 место среди регионов РФ по товарообороту с этой республикой. Только в 2019 году он составил 424 млн долларов. Партнерские отношения связывают самарские предприятия с крупными производителями сельхозтехники - ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Минский тракторный завод», ЗАО «СП Брянсксельмаш», ОАО «Бобруйскагромаш». За последние годы в Самарскую область из Беларуси было поставлено 800 единиц сельхозтехники и более 600 авобусов

Беларусы импортируют из Самары сельхозтехнику «Пегас-Агро» и «Евротехника», а также автомобили производства АВТОВАЗа – только за прошлый год было продано более 16 тысяч машин.

- Связи между Самарской областью и Республикой Беларусь, конкретными предприятиями и общественными организациями будут развиваться благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве, - выразил уверенность губернатор Дмитрий Азаров.

Также стороны отметили высокую значение совместной работы по сохранению исторической правды о вкладе советского народа в Победу над фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны.