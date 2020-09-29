Самарцев приглашают оценить лучшие образцы независимой анимации

LondonInternationalAnimationFestival (LIAF) - один из крупнейших европейских смотров анимации. Фестиваль получает заявки от художников со всего мира, за время фестиваля в Лондоне демонстрируется более 10 анимационных программ. Главная задача фестиваля - показать весь спектр творческих возможностей современной анимации.

Самарцы смогут посмотреть самые яркие работы из конкурсных программ LIAF-2020. Футуристичные сценарии будущего («Новый год»), коллапсы информационного общества («Одинокая орбита»), изолированность и потерянность человека эпохи социальных сетей («Синхронность», «Гравитация»), а также отношения между близкими людьми («Дочь», «Симбиоз»), – это темы, которые пытаются творчески осмыслить режиссеры проекта.

LIAF-2020 – это визуальное путешествие по провокационным и драматичным сюжетам, тонкий юмор и запоминающиеся образы – праздник таланта и креативности для любителей независимой анимации.

ГДЕ: Киноклуб «Треугольник», ЦРК «Художественный», ул. Куйбышева, 105.

КОГДА: 8 октября в 19.00.