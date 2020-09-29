Многие самарцы с нетерпением ждут, когда потеплеют батареи в домах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, где в Самаре уже включили отопление. Как заявили городские власти, тепло уже подается во все объекты с круглосуточным пребыванием людей. За 29 сентября батареи нагрелись в 52 социальных объектах, а в общей сложности тепло уже подали в 620 здания социнфраструктуры.

Потихоньку подключают и отопление в жилых домах: на конец дня 29 сентября батареи стали горячими в 472 домах – это 5% от всех домов города.

- Горожанам стоит активнее добиваться от своих управляющих компаний, чтобы те подавали заявки ресурсоснабжающим организациям на включение отопления, - посоветовал первый замглавы Самары Владимир Василенко. – Это можно сделать даже несмотря на то, что отопительный сезон еще официально не начался.

Тем не менее, долгожданное тепло пока получили даже не все больницы, школы и садики города. По оперативной информации мэрии отопление включили в 202 больницах и поликлиниках Самары –это 66% от их общего числа. В то же время все 78 медучреждения города, в которых пациенты находятся круглосуточно, уже получили тепло. На 94% обеспечены теплом детские садики – батареи нагрелись в 219 садах. В школах процент пока ниже – всего 174 школы (74%) могут похвастаться горячими батареями. Также теплом обеспечены 25 учреждений опеки и попечительства (93%), в том числе все 17 с постоянным пребыванием детей (100%).

- Тепло подключено ко всем 95 объектам с круглосуточным пребыванием людей – домам престарелых, детдомам, домам ребенка и т.д., -пояснили в мэрии. – В общей сложности отопление включили в 78% городских соцобъектов.