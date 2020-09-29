Копали прямо над метро: в Самаре закончили ремонт теплотрассы на Авроре

Работа кипела все лето Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершили ремонт теплосетей на ул.Авроры. Об этом сообщили в «ПТС». Главной целью перевооружения внутриквартальной 500-миллиметровой теплотрассы стало улучшение теплоснабжения жителей Советского и Железнодорожного районов города.

Работы охватывали улицы Подзорную, Артемовскую, а также все протяжение ул.Авроры до Таксомоторного переулка. Рабочим пришлось трудиться в непростых условиях: во дворах было не развернуться, а большое количество смежных коммуникаций дополнительно осложняло ситуацию. Однако самые большие сложности доставило метро.

- Во время прохождения ул.Гагарина рабочим пришлось прокладывать теплотрассу непосредственно над тоннелем метрополитена, - рассказали в «Т-Плюс». – Это потребовало соблюдения важных технических ограничений. В частности, пришлось отказаться заводских лотков и заливки железобетонного основания под трубу непосредственно на месте работ.

В итоге трубу все-таки успешно переложили. Более того – теплотрассу снабдили системой оперативного диспетчерского контроля (СОДК), которая позволяет максимально оперативно реагировать на возможные утечки и дефекты.