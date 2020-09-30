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Происшествия

В Самаре при пожаре в квартире на Московском шоссе погиб человек

Также пострадали еще двое мужчин
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пожарные быстро потушили возгорание, но одного из пострадавших им спасти не удалось

Пожарные быстро потушили возгорание, но одного из пострадавших им спасти не удалось

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью 29 сентября в Промышленном районе Самары произошел серьезный пожар. Загорелась квартира на первом этаже дома № 149 на Московском шоссе. К сожалению, не обошлось без жертв.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 3:38. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. На месте работали 39 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 28 человек и 8 спецмашин. Возгорание было потушено в 4:20. В результате происшествия погиб один человек. Его личность сейчас устанавливается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Также пострадали еще два человека — 43-летний и 59-летний мужчины. Первого госпитализировали в больницу имени Н.И. Пирогова. Уже известна предварительная причина пожара. Специалисты предполагают, что виной смертельного пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

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