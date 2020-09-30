В Самаре директор колледжа решила помочь двум абитуриентам и осталась без должности

Взятка в 144 тысячи рублей стоила женщине поста директора колледжа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре уволили директора ГБОУ «Поволжский государственный колледж». Она утратила доверие, когда попала под следствие по подозрению в получении взятки.

- По версии следствия, в июле 2020 года руководитель учебного заведения получила 144 тысячи рублей за незаконное зачисление двух абитуриентов для обучения по специальности «Право и организация социального обеспечения», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Сотрудники надзорного ведомства обратились к министру образования региона с требованием освободить женщину от занимаемой должности. В итоге ее уволили в связи с утратой доверия. Сейчас расследование дела о коррупции продолжается. Контроль — за прокуратурой области.