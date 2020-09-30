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Самарцам ограничат посещение горы Стрельной

Режим работы экскурсионного маршрута решили изменить
Анастасия ФИЛАТОВА
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Доступ на гору Стрельную будут теперь закрывать за час до заката

Доступ на гору Стрельную будут теперь закрывать за час до заката

Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

Жигулевский заповедник ввел изменения в режиме работы маршрута «Стрельная гора». Ограничения на посещение горы связаны с высокой рекреационной нагрузкой.

- С 1 октября из-за сокращения светового дня пропуск на экскурсионный маршрут будет заканчиваться за час до заката солнца, - сообщили представители Жигулевского заповедника на его официальном сайте.

Кроме того, в выходные и праздничные дни тоже станет сложнее попасть на гору Стрельную. Въезд на маршрут будет разрешен только по мере освобождения мест на верхней автомобильной парковке.