Самарцам ограничат посещение горы Стрельной

Доступ на гору Стрельную будут теперь закрывать за час до заката Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

Жигулевский заповедник ввел изменения в режиме работы маршрута «Стрельная гора». Ограничения на посещение горы связаны с высокой рекреационной нагрузкой.

- С 1 октября из-за сокращения светового дня пропуск на экскурсионный маршрут будет заканчиваться за час до заката солнца, - сообщили представители Жигулевского заповедника на его официальном сайте.

Кроме того, в выходные и праздничные дни тоже станет сложнее попасть на гору Стрельную. Въезд на маршрут будет разрешен только по мере освобождения мест на верхней автомобильной парковке.