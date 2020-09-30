Фонду капремонта Самарской области подыскали нового руководителя

Кресло главы Фонда капремонта региона займет Александр Константинов / Фото: fcrso.ru

В Самаре подвели итоги конкурса на пост главы регионального Фонда капитального ремонта. Всего кандидатов было четверо, но до финального этапа — собеседования — дошли только трое.

Так, за кресло руководителя Фонда капремонта боролись Александр Константинов, который в последнее время занимал этот пост с приставкой «врио», Ирина Суханкина (сотрудница Алкогольной региональной компании) и Илья Фурсов (директор саратовского филиала компании «ЭнергосбыТ Плюс»).

Претендентам в ходе совещания задавали вопросы, которые касались деятельности и проблем регионального оператора, его взаимодействия с подрядчиками, повышения уровня удовлетворенности жителей домов работой Фонда капремонта и т.д. В итоге члены конкурсной комиссии единогласно проголосовали за Александра Константинова. Информация об этом размещена на сайте областного министерства энергетики и ЖКХ.

Напомним, прежний руководитель Фонда капремонта Михаил Архипов пошел под суд по обвинению в получении многомиллионного подкупа от руководителей строительных компаний. Сотрудники ФСБ задержали его вместе с братом Алексеем летом 2018 года.

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