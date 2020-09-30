В Самарской области в двух селах ввели карантин

Карантин по бешенству в селах продлится до 29 ноября Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В двух населенных пунктах Самарской области ввели карантин по бешенству животных. Речь идет о селе Алексеевка в Алексеевском районе и о селе Муранка в Шигонском районе.

Согласно постановлению губернатора Самарской области, опубликованному на сайте регионального правительства, ограничения в этих поселениях ввели на два месяца. Карантин будет действовать до 29 ноября 2020 года.

В этот период жителям данных сел придется соблюдать ряд правил. Так, они пока не смогут продавать животных, проводить выставки кошек и собак, вывозить питомцев за пределы своих поселений, а также отлавливать диких животных.