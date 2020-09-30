Стартовала продажа билетов на матчи «Крыльев» со «Спартаком-2» и «Волгарем»

Самарские "Крылья Советов" сыграют со "Спартаком-2" и "Волгарем" в середине октября Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В продаже появились билеты на два предстоящих матча самарской футбольной команды «Крылья Советов». Речь идет о встречах со «Спартаком-2» и «Волгарем», которые пройдут в середине октября на стадионе «Самара Арена».

- Стоимость билетов – от 150 рублей. Приобрести билеты можно онлайн и в магазинах «Крыльев» на «Металлурге» и в ТЦ «Сила Спорта», - сообщили в пресс-службе самарского клуба.

Отметим, что зрители с ОВЗ смогут купить билеты на матчи только в торговом центре «Сила Спорта». Болельщикам по-прежнему нужно будет соблюдать все санитарные правила: придерживаться дистанции и находиться в масках и перчатках.

Напомним, что матч со «Спартаком-2» состоится на «Самара Арене» во вторник, 13 октября, в 19:00, а с «Волгарем» - в субботу, 17 октября, в 16:00.