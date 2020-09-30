В Самарской области во время осеннего призыва перед входом в военкомат будут измерять температуру

. Для соблюдения социальной дистанции пропускная способность военкоматов составит не более 40 человек в день. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пандемия коронавируса вносит свои коррективы и в работу военкоматов. С 1 октября в России стартует осенний призыв. Чтобы не подвергать призывников опасности, в военкоматах ввели меры предосторожности.

- Для бесперебойной работы призывных комиссий в условиях коронавирусной инфекции заранее заготовлен необходимый запас медицинских масок, перчаток и бахил. Для соблюдения социальной дистанции пропускная способность военкоматов составит не более 40 человек в день (4 потока по 10 человек), - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

В повестках будут указывать точное время, когда нужно будет прибыть в военкомат. На входе у молодых людей измерят температуру. Сами помещения военкоматов каждый день три раза будут обрабатывать дезинфицирующим раствором и лампами для кварцевания.

Уделят внимание и личным делам призывников. Их будут обрабатывать перед тем, как упаковать в закрытый кейс и отправить на сборные пункты. Дезинфицировать будут также транспорт, на котором будут перевозить призывников.