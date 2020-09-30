Предприниматели Самарского региона предлагают воспользоваться услугой «Упаковка и продвижение франшизы»

Кто может воспользоваться услугой франчайзинга?

Действующие предприниматели со стабильным проектом и прибылью, зарегистрированные в Едином реестре СМСП.

Зачем?

Упаковка бизнеса во франшизу позволяет масштабировать бизнес, привлечь инвестиции для развития, достаточно динамично занять свободную нишу рынка.

Воспользовавшись услугой, предприниматели смогут:

- продвинуть свой бизнес за границы региона, а в будущем — страны

- опередить конкурентов

- получить необходимую поддержку и опыт

- получить мощный трамплин для роста проекта и прибыли

Что входит в услугу?

1. Разработка стратегии франшизы, включая подготовку франчайзингового предложения и формирование франчайзингового пакета

2. Разработка финансовой модели

3. Юридическое оформление франшизы

4. Разработка продвижения франчайзингового предложения

Как получить услугу?

Для получения подробной информации необходимо оставить заявку на сайте mybiz63.ru в разделе https://mybiz63.ru/services/upakovka-i-prodvizhenie-franshizy или обратиться к специалисту по телефону: 8 (927) 770-50-09.

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

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