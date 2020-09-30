Предприниматели Самарского региона предлагают воспользоваться услугой «Упаковка и продвижение франшизы»

Кто может воспользоваться услугой франчайзинга?
Действующие предприниматели со стабильным проектом и прибылью, зарегистрированные в Едином реестре СМСП.
Зачем?
Упаковка бизнеса во франшизу позволяет масштабировать бизнес, привлечь инвестиции для развития, достаточно динамично занять свободную нишу рынка.
Воспользовавшись услугой, предприниматели смогут:
- продвинуть свой бизнес за границы региона, а в будущем — страны
- опередить конкурентов
- получить необходимую поддержку и опыт
- получить мощный трамплин для роста проекта и прибыли
Что входит в услугу?
1. Разработка стратегии франшизы, включая подготовку франчайзингового предложения и формирование франчайзингового пакета
2. Разработка финансовой модели
3. Юридическое оформление франшизы
4. Разработка продвижения франчайзингового предложения
Как получить услугу?
Для получения подробной информации необходимо оставить заявку на сайте mybiz63.ru в разделе https://mybiz63.ru/services/upakovka-i-prodvizhenie-franshizy или обратиться к специалисту по телефону: 8 (927) 770-50-09.
Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:
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