Возможность: получите до 3 млн. руб. на развитие проекта в туристической сфере

Это исключительная возможность получить грант до 3 млн. руб. на собственный проект! Например, по организации персонального тура или похода, разработке приложения для путешествий по России или организации водных экскурсий.
Кто может претендовать на грант?
Юрлица и ИП, зарегистрированные не позднее 22 марта 2020 г. и не имеющие задолженностей перед федеральным бюджетом.
В штате юрлица должно быть не менее 3 официально устроенных сотрудников, для ИП — 1 человек (сам ИП).
На что можно реализовать грант?
— создание мест в гостиницах, хостелах или санаториях
— оборудование пандусов, подъёмников
— создание новых туристических маршрутов и аудиогидов
— разработку мобильных приложений-путеводителей
— создание и развитие доступной туристской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья
— приобретение туристского оборудования, инвентаря, техники
Как подать заявку?
— Необходимо зарегистрироваться на сайте 1619.tourism.gov.ru и перейти в личный кабинет
— Создать и заполните заявку на участие
— Отправить заявку на проверку. С вами могут связаться по электронной почте, чтобы уточнить информацию
— Результаты появятся на сайте конкурса
Приём заявок открыт до 8 октября.
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