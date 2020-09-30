Возможность: получите до 3 млн. руб. на развитие проекта в туристической сфере

Это исключительная возможность получить грант до 3 млн. руб. на собственный проект! Например, по организации персонального тура или похода, разработке приложения для путешествий по России или организации водных экскурсий.

Кто может претендовать на грант?

Юрлица и ИП, зарегистрированные не позднее 22 марта 2020 г. и не имеющие задолженностей перед федеральным бюджетом.

В штате юрлица должно быть не менее 3 официально устроенных сотрудников, для ИП — 1 человек (сам ИП).

На что можно реализовать грант?

— создание мест в гостиницах, хостелах или санаториях

— оборудование пандусов, подъёмников

— создание новых туристических маршрутов и аудиогидов

— разработку мобильных приложений-путеводителей

— создание и развитие доступной туристской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья

— приобретение туристского оборудования, инвентаря, техники

Как подать заявку?

— Необходимо зарегистрироваться на сайте 1619.tourism.gov.ru и перейти в личный кабинет

— Создать и заполните заявку на участие

— Отправить заявку на проверку. С вами могут связаться по электронной почте, чтобы уточнить информацию

— Результаты появятся на сайте конкурса

Приём заявок открыт до 8 октября.

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