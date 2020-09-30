В Самарской области в очередной раз 110 заболевших коронавирусом за сутки

Количество заболевших в области принципиально не меняется с 20 сентября, держась в промежутке между 110 и 112 новыми случаями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цифры заболевших коронавирусом за сутки в Самарской области продолжают удивлять. В среду, 30 сентября, на портале стопкоронавирус.рф опубликовали, что в 63 регионе 110 новых заразившихся. Количество заболевших в области принципиально не меняется с 20 сентября, держась в промежутке между 110 и 112 новыми случаями.

Всего же за прошедшие сутки в России 8 481 заболевший. В лидерах Москва – 2 308 новых случаев. Следом идут Санкт-Петербург (276) и Московская область (222). Самарский регион в этом антирейтинге на 16 месте.

К сожалению, 30 сентября подтвердили еще три смерти пациентов с COVID-19 в Самарской области. Таким образом, общее число жертв коронавируса в регионе достигло отметки 191.