Николай Ренц заявил, что все медицинские службы в Самарской области работают в усиленном режиме

Николай Ренц призвал жителей области сидеть дома, если у них появились первые признаки заболевания, и вызывать врачей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава информационного центра оперативного штаба Самарской области Николай Ренц обратился к жителям региона. По его словам, всем медицинским службам сейчас приходится очень непросто. Поэтому врач призвал жителей области сидеть дома, если у них появились первые признаки заболевания, и вызывать врачей.

- Стационары, поликлиники, скорая помощь работают сейчас в усиленном режиме. Нам очень непросто. Служба неотложной медицинской помощи работает при поликлиниках с восьми утра до восьми вечера и приедет в случаях, не угрожающих жизни. А бригады скорой медицинской помощи выезжают не только по традиционным экстренным вызовам, но и к пациентам с подозрением на корнавирус. Для этого выделены специализированные инфекционные бригады. При этом к их работе предъявляются особые требования, - приводит слова Николая Ренца оперативный штаб Самарской области.

Напомним, за прошедшие сутки в регионе снова выявили 110 новых заболевших. Кроме того, подтвердили смерть еще трех человек с COVID-19.