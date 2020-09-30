В Тольятти из ночного пожара спасли 16 человек

В одной из квартир на улице Гидротехнической вспыхнули вещи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти пожарные спасли из пожара 16 человек, пять из которых дети. Пламя вспыхнуло в доме 28Б на улице Гидротехнической в Комсомольском районе посреди ночи. На место тут же выехали пожарные.

- Горели домашние вещи на площади 30 квадратных метров. Локализовали возгорание в 2:31, а ликвидировали – в 2:52, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

С пламенем боролись 25 человек. Из дома эвакуировали 75 жителей, в том числе 10 детей. К счастью, никто не пострадал.

Причину пожара будут выяснять специалисты.