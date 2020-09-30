СВГК контролирует надежность и безопасность газоснабжения

Надежность и безопасность газоснабжения под контролем СВГК

Практически полностью завершены окраска газопроводов и их опор – более 170 тыс. м2 их поверхности уже сияют новенькой желтой краской. Проведено приборное обследование подземных газопроводов общей протяженностью более 1500 километров, что соответствует расстоянию от Самары до Омска по прямой.

Выполнены работы по перекладке более 550 метров так называемых 40-летних газопроводов. Из 112 задвижек, предусмотренных планами, 109 уже заменены на более современные и удобные в эксплуатации шаровые краны. Остальные – в работе.

Близятся к завершению работы по замене и капитальному ремонту шкафных газорегуляторных пунктов, обеспечивающих регулирование давления в разветвленной сети газопроводов.

«Ремонтные работы еще продолжаются, погожие деньки способствуют уверенному завершению ремонтной кампании по подготовке к новому отопительному сезону. Задача по повышению надежности и безопасности газораспределения для успешного развития губернии и комфортного быта людей, как и прежде решается успешно», - отметил главный инженер ООО «СВГК» Александр Семенов.