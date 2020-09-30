Власти Самарской области отказались лишать Николая Меркушкина выплат в 170 тысяч рублей каждый месяц

Правительство Самарской области отказалось на время лишить бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина доплат к пенсии, которые он получает каждый месяц из бюджета региона. Об этом в своем твиттере заявил депутат губернской думы и инициатор предложения Михаил Матвеев.

- Правительство Самарской области дало отрицательный отзыв на мой законопроект о заморозке выплаты доплат к пенсиям чиновникам и депутатам. Это те доплаты, по которым Меркушкин ежемесячно на старость от Самарской области поручает более 170 тысяч рублей. Ворон ворону глаз не выклюет? – написал Матвеев.

Депутат предлагал не перечислять деньги из казны региона бывшему губернатору до 2022 года и направить эти деньги на помощь пострадавшим от коронавируса. По подсчетам Матвеева, за счет отмены доплат к пенсии Меркушкина, а также к пенсиями других депутатов и чиновников регион смог бы сэкономить почти 5,4 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как губернатор и его Семья стали Хозяевами региона. Но споткнулись о маленького прокурора

Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона (подробности)