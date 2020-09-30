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Общество

Прекратите обниматься и наденьте маски! В Самарской области слишком много контактных больных COVID

Рассказываем, как чаще всего стали заражаться коронавирусом жители Самарской области, данные на 30 сентября 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Самарцев просят по-прежнему быть осторожными

Самарцев просят по-прежнему быть осторожными

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области больных коронавирусом все чаще начали выявлять среди контактных граждан. Заболел один член семьи или коллектива предприятия - и тут же среди тех, с кем он общался, находят пострадавших от COVID-19. 30 сентября в регионе нашли 32 таких больных - беспрецедентно высокая цифра. 19 контактных выявили в Самаре, двоих в Большой Глушице и троих в Тольятти, еще по одному человеку - в Нефтегорском, Кинельском, Сызранском районах и в Чапаевске. Двое контактных в Отрадном.

Еще 14 человек чувствовали себя прекрасно, но профосмотр показал, что они зря были такого хорошего мнения о своем здоровье. 64 человека болели ОРВИ и пневмонией.

Всего в регионе на 30 сентября зафиксировано 11 772 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 9160 человек. 30 сентября большая часть заболевших - это жители Самары - 59 человек. 11 живут в Тольятти, шесть коронавирусных пациентов нашли в Новокуйбышевске. По четверо новых больных в Похвистневском районе и в Сызрани.

Умерли за сутки еще три человека, всего число смертей с начала пандемии достигло цифры в 191. В регионе при этом не действуют особенно серьезные ограничения, жителей просят соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и беречь свое здоровье.