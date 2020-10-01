Самарцев в День пожилого человека приглашают узнать свой ВИЧ-статус

Знать свой ВИЧ статус важно в любом возрасте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежегодно в первый день второго осеннего месяца во всем мире отмечают День пожилого человека. Сначала эту дату стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 1990-х годов уже во всем мире. В этот день с особым вниманием относятся к проблемам людей пожилого возраста.

Люди старшего поколения всегда играли значительную роль в обществе. Они служат примером для молодых, являются наставниками и хранителями традиций. В то же время – это одна из уязвимых групп населения перед ВИЧ-инфекцией. Почему же так происходит? Сексуальная активность в возрасте 50+ все еще может быть высокой, в том числе, благодаря росту увеличения популярности препаратов, повышающих потенцию. В результате чего снижается бдительность, а значит, риск заражения ВИЧ-инфекцией возрастает. Иммунная система ВИЧ-положительных людей старшего возраста гораздо слабее, а это значит, что восприимчивость к вирусу гораздо выше. В этом возрасте люди не задумываются о том, что могут заразиться ВИЧ, инфекцию у них в организме обнаруживают очень поздно.

Количество впервые выявленных ВИЧ-инфицированных в Самарской области в возрасте от 50 до 59 лет составляет 11,9%, старше 60 лет – 6,2% от общего числа выявленных. Как отмечают специалисты Самарского СПИД Центра, такая статистика во многом связана с тем, что, люди старшего возраста расслабляются и забывают о том, что и они не застрахованы от заражения ВИЧ.

День пожилого человека – отличный повод бесплатно пройти тестирование и узнать свой ВИЧ-статус!

Бесплатно сдать тест на ВИЧ можно во всех отделениях областного СПИД-центра: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 178 г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25 г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15 г. Сызрань, ул. Вольская , д.1 Б (временно ул.Солнечная, 11)