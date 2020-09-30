Депутаты продолжают обеспечивать школьников ноутбуками

Самарские депутаты продолжают дарить ноутбуки

Депутаты «Единой России» продолжают оказывать помощь детям из многодетных семей. В период пандемии для них особенно важным стало оснащение техническими средствами для того, чтобы любое обучение оставалось доступным. Именно тогда появилась инициатива партии - дарить таким семьям ноутбуки и другую оргтехнику.

Сейчас помощь уже получили с начала сентября дети из Волжского, Кинельского, Ставропольского районов, Тольятти, Новокуйбышевска, Кинеля и Самары. Депутаты планируют охватить все муниципалитеты.

- Мы стараемся оказать помощь многодетным семьям, родителям-одиночкам, опекунам. Тем, кто не имеет возможности приобрести технику самостоятельно, так нужную сейчас для образовательного процесса, - прокомментировал проводимую работу руководитель фракции «Единая Россия» областного парламента Александр Живайкин.