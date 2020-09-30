Врач объяснил, почему в Самаре долго приходится ждать скорую помощь

Врачам на скорой помощи сейчас непросто Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главврач тольяттинской больницы №5 Николай Ренц рассказал, почему жителям Самарской области приходится так долго ждать скорую помощь в этот непростой эпидемиологический период. Напомним, в социальных сетях появляется немало жалоб, связанных с тем, что бригада едет по 2-3 часа и больше. Но для этого есть объективные причины.

- Служба скорой помощи сейчас выезжает не только по обычным экстренным вызовам, но и к пациентам с подозрением на коронавирус. Для такой работы выделены особенные инфекционные бригады, которые должны после вызова провести дезинфекцию машины, все обработать, в том числе и одежду. Конечно, это требует дополнительного времени, но ведь это забота о здоровье самих пациентов, их близких и самих врачей, которые всегда находятся в зоне риска, - отметил Николай Ренц.

Он напомнил, что днем за помощью можно обращаться в свою поликлинику, где с 8.00 до 20.00 работает служба неотложной помощи, которая также обязана приехать к больным в случаях, не угрожающих жизни.

Но для того, чтобы ситуация стала проще, позаботиться о собственной безопасности должны сами жители Самарской области. Нужно надевать маски, соблюдать социальную дистанцию, защищать органы дыхания и руки.