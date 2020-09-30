В Самаре на удаленку отправили целый институт Самарского университета Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Самаре один из институтов Самарского университета переводят на дистанционное обучение, с 5 октября это будет обязательным для всех кафедр. Это коснется студентов 2-5 курсов бакалавриата и специалитета и 1-2 курсов магистратуры. При этом преподавателей просят строго контролировать масочный режим при посещении студентами вуза.

В пресс-службе университета объяснили, что официально диагноз COVID подтвержден у пяти человек. Все профилактические меры соблюдаются.

- В случае обострения ситуации, университет готов принять все необходимые организационные решения для усиления противоэпидемиологических мероприятий и оперативного перевода образовательного процесса в дистанционный режим, - подчеркнули в вузе.

Переходить на дистанционный режим могут и дальше, особенно в тех направлениях, где это оправдано и не принесет проблем с учебным процессом.