WOW-призы для участниц проекта «Мама-предприниматель»

Это уникальный проект для женщин региона, которым важно сочетать профессиональную самореализацию с заботой о семье. С участницами будут работать опытные бизнес-тренеры и представители инфраструктуры господдержки бизнеса. Обучение в проекте пройдет в форме тренинга по основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом. Продолжительность обучения – 40 часов (5 дней). Участниц ожидает насыщенная и полезная программа, а также конкурс бизнес-планов, подготовленных слушательницами курса в качестве итоговых работ, и возможность получить грант в размере 100 тыс. руб. на развитие своего дела!

Кроме того, участницы смогут выиграть эксклюзивные призы от региональных партнеров проекта.

На финальной защите проектов будут дополнительно награждены 7 конкурсанток специальными призами:

- Сертификат на мастер-класс от визажиста Бьюти Тяка

- Набор косметики для волос от MOCHEQI MUSK

- Профессиональная фотосессия от Таши Яковлевой - будут выбраны 2 участницы

- Сертификат на сумму 10 000 руб. на платье от дизайнера Маши Горячевой

- Сертификат на 10 000 руб. в Центр красоты и стройности Наталии Медведевой

- Целый набор сертификатов для приятного отдыха всей семьёй от Мегалэнд и Чадоград, и Мягкие кинотеатры в Самаре

К участию в проекте приглашаются женщины, имеющие несовершеннолетних детей и женщины, находящиеся в декретном отпуске; не ведущие официальную предпринимательскую деятельность или ведущие её не более 1 года.

Заявки на участие в программе принимаются до 7 октября по ссылке ссылке: mama-predprinimatel.ru. Финал бизнес-курса состоится 23 октября.

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