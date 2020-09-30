Самарских предпринимателей приглашают на экскурсию в сыроварню «Андреев сыр»

Это серия экскурсионных туров к региональному бизнесу, где участники знакомятся с нюансами предпринимательской деятельности в той или иной сфере.

Участников встречи ожидают:

- Мастер-класс по сыроварению

- Дегустация ароматных домашних сыров

- Посещение Женского монастыря в с. Подгоры

- Приготовление на мангале сыра Халуми

- Аппетитный обед: домашние щи, фирменные бутерброды с жареным сыром и чаем

Экскурсия реализуется по заказу и за счёт средств Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Количество мест в группе строго ограничено. Для участия в мероприятии необходимо подать заявку по ссылке https://mybiz63.ru/posts/events/ekskursiya-na-syrovarnyu-andreev-syr

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