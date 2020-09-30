Добро пожаловать на День открытых дверей Центра «Мой бизнес» в Тольятти

В программе встречи: - Презентация мер имущественной поддержки — программ Бизнес-инкубатора - Экспресс-знакомство с инфраструктурой поддержки бизнеса в Самарской области - Презентация центра «Мой бизнес» - Экскурсия по Бизнес-инкубатору и встреча с резидентами - Бесплатные консультации специалистов по вопросам бизнеса: юриспруденции, бухгалтерии, налогообложению, субсидированию и микрофинансированию - Нетворкинг и кофе-брейк - Викторина с призами и бонусами от резидентов: от ароматной пиццы и ежедневников до сертификатов на пробные занятия

Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://bit.ly/3l0jtP8

Дата: 2 октября 11:00. Локация: Самарская область, г. Тольятти, б-р Королёва, 13, конференц-зал.

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

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